مقتل 15 مدنياً بينهم أطفال بانفجار قنبلة بأفغانستان

قال مسؤولون إن “15 على الأقل من المدنيين الأفغان بينهم 8 أطفال و6 نساء لقوا حتفهم عندما انفجرت قنبلة زرعت على طريق في مركبتهم في إقليم قندوز بشمال البلاد”.

ومع استمرار الصراع لأكثر من 18 عاماً بين قوات الحكومة الأفغانية المدعومة من الخارج ومسلحي حركة طالبان، يتحمل المدنيون عادة وطأة الحرب وذلك بأعداد قياسية من القتلى والمصابين.

وقال رئيس منطقة إمام صهيب محبوب الله سيدي، التي شهدت قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية وطالبان في الشهور القليلة الماضية إن “الحادث وقع على طريق رئيسي في المنطقة”.

وأضاف: “كانت العائلات في طريقها لحضور حفل زفاف عندما داست مركبتهم لسوء الحظ على قنبلة مزروعة على الطريق أودت بحياتهم”.

وقتل وأصيب ما لا يقل عن 3812 مدنياً في النصف الأول من هذا العام في حوادث عنف في أنحاء البلاد.

وقالت الأمم المتحدة إن “144 امرأة و327 طفلاً لقوا حتفهم وأصيب أكثر من ألف شخص بجروح خلال نفس الفترة”.