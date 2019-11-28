بالصورة: ولادة سيدة سعودية على متن طائرة الخطوط السعودية .. وأستشارية تروي التفاصيل لــ”الوئام”

حدثت مساء أمس الأربعاء على متن طائرة الخطوط السعودية رقم 1228 ولادة طبيعية على يد استشارية النساء والولادة الدكتورة السعودية انجي بدوي.

وبحسب التفاصيل فقد كانت الرحلة قادمة من عرعر ومتجهة إلى الرياض.

ففي الوقت الذي أقلعت فيه الطائرة عند الساعة العاشرة مساءاً بدأت على الأم آلام المخاض وطلب طاقم الطائرة المساعدة من الركاب ومن حسن الحظ كانت الاستشارية انجي بدوي والتي تحدثت لـ”الوئام” متواجدة بالطائرة ولم تتوانى لتقديم يد العون واعتمدت على شجاعتها للتعامل في مثل هذه المواقف للحفاظ على سلامة الطفل وأمه وبدأت مباشرة بعملها بواسطة الأدوات الطبية التي تحتاجها والتي كانت متوفرة على متن الطائرة ولَم يستغرق معها الأمر كثيراً وسط إنتظار وهدوء تام من بقية الركاب بإنتظار المولود الجديد وبعد سماعهم لبكاء الطفل عمت الفرحة مقصورة الطائرة.

من جهتها قالت الدكتورة انجي لــ”الوئام” أنها المرة الأولى التي أقوم بها بالتوليد في الطائرة وهو شعوراً لا يوصف وأستطيع أن أقول ثقتي برب العالمين كبيرة ولله الحمد ، قمت بعملي بكل شجاعة والحمدلله صحة الولد و والدته بخير.