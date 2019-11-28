4 مستويات تحدد ملامح قرعة يورو 2020

تشهد العاصمة الرومانية بوخارست، بعد غد السبت، سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، المقرر إقامتها في 12 مدينة مختلفة بأنحاء القارة الأوروبية، ومن بينها العاصمة البريطانية لندن، التي تستضيف فعاليات الدورين نصف النهائي والنهائي.

حتى الآن، حسم 20 منتخباً مقاعدهم في نهائيات هذه البطولة، بينما ستحسم فعاليات الدور الفاصل في مارس (آذار) المقبل، المقاعد الأربعة الباقية في النهائيات.

وقسمت المنتخبات المشاركة في النهائيات على 4 مستويات كالآتي:

منتخبات المستوى الأول: إيطاليا- إنجلترا- بلجيكا- إسبانيا- ألمانيا- أوكرانيا.

منتخبات المستوى الثاني: فرنسا- سويسرا- كرواتيا- بولندا- روسيا- هولندا.

منتخبات المستوى الثالث: البرتغال- تركيا- الدنمارك-النمسا- السويد- التشيك.

منتخبات المستوى الرابع: ويلز- فنلندا- الفائزون في المسارات الأربعة في الدور الفاصل بالتصفيات.

وتقسم المنتخبات الـ24 في القرعة على 6 مجموعات في الدور الأول للبطولة، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بواقع منتخب واحد من كل مستوى.