بالصور.. مداهمة “حوش بكر” ومصادرة المواد الغذائية التالفة

نفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة “أمس” حملة ميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر – بشارع المنصور – حيث تمت إزالة المباسط العشوائية المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وجرى مصادرة وإتلاف المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم القبض على عدد من العمالة المخالفة بمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد بأن المنطقة تشهد كثافة من الجاليات المقيمة المخالفة لنظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، مبيناً بأن بلدية المسفلة تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة، لافتاً بأن الحملات الميدانية مستمرة لتغطية جميع المواقع في نطاق البلدية والقضاء على هذه الظواهر غير الحضارية التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار العاصمة.