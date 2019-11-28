العراق: حظر تجول في الناصرية بعد سقوط 13 قتيل #العراق_ينتفض

أعلن مسؤولون في الناصرية فرض حظر تجول في المدينة الواقعة بجنوب العراق اليوم الخميس، بعد مقتل 13 شخصاً بالرصاص في إطار الحملة الأمنية على المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية في عمليات تفتيش لجميع السيارات وللذين يحاولون الدخول.

وأعقب القرار خطوة مشابهة في مدينة النجف، المقدسة عند الشيعة، أين أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية خلال الليل.

وفي الأثناء، أرسل الجيش العراقي قيادات عسكرية إلى محافظات الجنوب للمساعدة على “ضبط الأمن”، بينما طالبت إيران العراق بـ “اجراءات حازمة ومؤثرة” ضد “العناصر المعتدية” على قنصليتها في النجف.