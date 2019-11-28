الدفاع المدني يخمد حريقا هائلا في الطائف

تمكن الدفاع المدني في محافظة الطائف، صباح اليوم (الخميس)، من إخماد حريق نشب في بناية من 4 أدوار، نتج عنها إصابة نقلت إلى المستشفى.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن “مدني الطائف” تلقى صباح اليوم بلاغا ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة، مفاده اندلاع حريق بشقة بالدور الثالث لبناية من 4 أدوار بحي نخب، ومع وصول الفرق لموقع الحادث كانت سحب الدخان تتصاعد من نوافذ منطقة الاحتراق بينما اكتظت أروقة الشقة بالأدخنة”.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن الموقف استدعى اقتحام فرق الإنقاذ للموقع، خشية أن يكون داخل الشقة محتجزين، وتمكنت من إخلاء 10 حالات عن طريق سيارة السلالم والسلالم الداخلية، تأثر عدد منهم بحالات اختناق، وتلقوا العلاج في موقع الحادث عن طريق فرق الهلال الاحمر، فيما تم نقل حالة واحدة إلى المستشفى، نتيجة الاختناق.

وأكد المتحدث أنه مزامنة مع أعمال الإنقاذ؛ شرعت فرق الإطفاء في البحث عن مصادر اللهب، واتضح أنه بأحد الغرف الداخلية، وتمكنت الفرق عن طريق الفروع الأرضية من إخماده، وتلى ذلك تهوية منطقة الحريق من الأدخنة المتصاعدة، فيما بدأ فريق من المحققين في البحث عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.