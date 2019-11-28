بقيمة 77 مليون ريال.. “الحامد” يفتتح مبنى كلية الآداب والعلوم للبنات بوادي الدواسر

افتتح مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الحامد، مساء أمس الأربعاء ٣٠ / ٣ / ١٤٤١ هـ مبنى كلية الآداب والعلوم للطالبات بمحافظة وادي الدواسر.

جاء ذلك بحضور محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، ووكلاء الجامعة، وعدد من قياداتها ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وبعد قص شريط الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوح التذكاري تجول المدير والوفد المرافق داخل المبنى الذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 77 مليون ريال، وتبلغ مساحة الكلية 29 ألف متر مربع تقريبًا وتتكون الكلية من 15 معملًا و37 قاعة دراسية و 160 مكتب إداري وقاعات أنشطة لاصفية، كما تضم مسرحًا يتسع لـ 350 طالبة تقريبًا، وكافتيريا ومكتبة حديثة، كما تم تأثيثه من أحدث أنواع الأثاث وفقًا لأعلى المواصفات.

ونوّه “الحامد” بحرص واهتمام القيادة الرشيدة بالجامعات في المملكة، ومن بينها جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المبنى في توفير البيئة التعليمية المحفزة للطالبات والمساهمة في تطوير العمل وتجويده.

وأشاد “الحامد”، بالجهود المتميزة التي تبذلها وكالة الجامعة والإدارات التابعة لها في إنجاز مثل هذه المشروعات وتهيئتها لبناتنا الطالبات.

يذكر أن مبنى الكلية يقع داخل حرم جامعي للطالبات تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 285 مليون ريال ويتضمن أربع مباني بمساحة إجمالية 147 ألف متر مربع تقريبًا.