“خليجي 25” في مدينة البصرة العراقية عام 2021

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الخميس، استضافة مدينة البصرة العراقية النسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج في كرة القدم “خليجي 25”.

وكتب الاتحاد الخليجي في تغريدة على حسابه في تويتر: “بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج”.

وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي، في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع رؤساء الاتحاد في الدوحة التي تستضيف النسخة الرابعة والعشرين حتى الثامن من الشهر الحالي “تم مبدئيا قبول طلب وملف العراق لاستضافة خليجي 25 في عام 2021”.

وأضاف: “سوف نرسل المعايير الخاصة بملف الاستضافة إلى جميع الاتحادات خلال الأسبوع القادم وهي المعايير المتعارف عليها من ملاعب وفنادق ومواصلات والأمن، ونعتقد أن العراق من حقه استضافة البطولة التي لم ينظمها منذ 40 عاما”.

وتابع: “معايير الاستضافة سوف تتضمن أيضا الجدول الزمني لوصول الملفات رسميا، وأيضا الموعد النهائي لاختيار الدولة المنظمة وأيضا الدولة البديلة”.

واستطرد “الرميحي” قائلا: “كانت هناك موافقة من جميع الاتحادات على طلب العراق استضافة خليجي 25، ومن وجهة نظري ان العراق يملك من 70 الى 80 % من معايير الاستضافة”.

من جانبه قال عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي: “حصلنا على موافقة مبدئية على استضافة خليجي 25 في مدينة البصرة وبمشاركة المنتخبات الثمانية”.

وأضاف: “اعتبر الاستضافة إنجازا للكرة العراقية والشعب العراقي، وان شاء الله سوف نلبي معايير وشروط الاستضافة، ولدينا تعهد حكومي بذلك”.

وانعقد المؤتمر العام لكأس الخليج برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين القطري والخليجي، وحضور الشيخ احمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي وعبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي وسالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني، وحسن باشنفر نائب رئيس الاتحاد اليمني، فيما غاب رؤساء اتحادات السعودية والامارات والبحرين، واقتصر التمثيل على امناء السر الاماراتي محمد هزام والبحريني ابراهيم سعد البوعينين والسعودي ابراهيم سليمان القاسم.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد العراقي في بيان مقتضب بعد الانتهاء من اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية “خليجي 25 في البصرة”.

وقدم وفد الاتحاد العراقي خلال الاجتماع ملف استضافة مدينة البصرة جنوب البلاد التي تعيش غليانا بسبب استمرار التظاهرات والاحتجاجات الشعبية هناك.

وقدم الاتحاد العراقي في اكثر من مرة طلبا لاستضافة بطولة كاس الخليج منذ عام 2013 عندما تقدم بطلب استضافة النسخة الحادية والعشرين التي ذهبت الى البحرين بسبب عدم استكمال المنشآت والبنى التحتية المناسبة لمثل هذه الاستضافة.

وذكر مسعود قبل بدء الاجتماع “تلقيت تأكيدات مساندة لملف العراق في استضافة خليجي 25 من قبل الاتحادين البحريني والسعودي وكذلك الاتحاد الإماراتي”.

وأضاف مسعود: “موعد خليجي 25 هو شهر ديسمبر عام 2021”.