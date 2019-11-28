أمير الباحة يكرم منقذ “مهندسي وزارة النقل”

كرّم الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، المواطن عباس بن مشعل الزهراني, بديوان الإمارة اليوم, لجهوده البطولية في إنقاذ أسرة محتجزين في السيول بمحافظة المخواة.

ورحب أمير المنطقة بالزهراني خلال استقباله، مثمنا الجهود العظيمة التي أداها وتضحيته -التي أتت بمساعدة مدير مخفر مركز نيرا الرقيب إبراهيم بن عبدالله الزهراني والرقيب سعيد بن علي العمري – في سبيل إنقاذ الأسرة. مؤكدا أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه، أعرب المواطن عباس الزهراني عن اعتزازه بهذا التكريم من أمير المنطقة، مؤكدا أنه غير مستغرب على ولاة الأمر، وأن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي، يحث عليه ديننا الإسلامي.

حضر التكريم وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير البسامي.