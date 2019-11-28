أمير الجوف يوجه بالتحقيق في وفاة مواطنة أثناء الولادة في مستشفى طبرجل العام

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف، بالتحقيق الفوري والعاجل حول أسباب وفاة المواطنة فاطمة الدعيجاء، التي توفيت أثناء عملية الولادة في مستشفى طبرجل العام بمحافظة طبرجل.

ووجه برفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها له، وقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالشخوص لمستشفى طبرجل العام من قبل إدارة المتابعة بصحة الجوف والتحقيق مع الطاقم الطبي المعالج وما زالت القضية تحت الإجراء وسيتم إحالتها للجهة ذات الاختصاص للبت بوجود خطأ مهني من عدمه بالتعامل مع الحالة.