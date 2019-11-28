حرس الحدود يحبط محاولات تهريب قرابة 1.5 طن حشيش في جازان ونجران وعسير

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال شهر ربيع الأول من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1460) من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (50) شخصاً، بينهم (23) متهماً من الجنسية اليمنية، و(22) متهماً من الجنسية الأثيوبية، و(3) متهمين من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية السعودية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي، أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.