الأحد.. الاجتماع الإقليمي للتنسيق بين برامج التدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية

يرعى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الأحد المقبل، الاجتماع الإقليمي للمسؤولين والخبراء حول آليات التنسيق وتحقيق التلاؤم بين برامج التدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة من 1 – 3 ديسمبر 2019م، الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ووزارة الثقافة ممثلة باللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك في أحد فنادق الرياض.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل، أن الاجتماع سيتضمن جلساتٍ علميةً على مدى الثلاثة الأيام تقام خلالها العديد من الجلسات العلمية وتناقش فيها عدد من الموضوعات المهمة، منها ورقة عمل عن دور التدريب المهني في توفير الأطر البشرية المدربة للدخول في سوق العمل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وورقة عمل حول تجرِبة ضبط الجودة في الكليات العالمية التقنية فيما تقدم أيضا ورقة بعنوان “الجدارات المهنية وأثرها في جودة مناهج التعليم الفني في جمهورية مصر العربية”، وورقة حول نموذج عمل الشراكات الإستراتيجية في المملكة العربية السعودية، كما ستقدم أيضا ورقة بعنوان “دور معهد تدريب المعلمين في إعداد تدريب المدرسة الإماراتية لسوق العمل”، وورقة بعنوان “المجالس الاستشارية للتدريب التقني والمهني بالمناطق (نموذج مجلس المنطقة الشرقية)”، وكذلك ورقة بعنوان “سبل تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة بسوق العمل حيال برامج التدريب والتوظيف”.

وثمن المقبل لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد رعايته لهذا اللقاء المهم الذي سيكون له أثره الكبير إن شاء الله على برامج التدريب التقني والمهني بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.