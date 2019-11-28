البحرين.. اعتقال مواطن وفتاتين أجنبيتين ارتكبا أفعالا مخلة بالآداب في سيارة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم، القبض على فتاتين أجنبيتين “ارتكبتا أفعالا مخلة بالآداب العامة”، بالإضافة لشاب بحريني تورط في الواقعة.

وقالت الداخلية إن الشاب البحريني يبلغ من العمر 28 عاما، وتورط في الواقعة باستخدام سيارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وجاء في بيان الداخلية: “تعقيبا على صور مخلة بالآداب العامة، تم تداولها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي.. القبض على فتاتين أجنبيتين، ارتكبتا أفعالا مخلة بالآداب العامة، وآخر بحريني “28 عاما” تورط في الواقعة باستخدام سيارته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبحريني والأجنبيتين وقد ارتكبوا أفعالا اعتُبرت “مخلة بالآداب العامة”.