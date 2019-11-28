وزير الصحة يزور مقر “تجمع الوسطى الأول”.. ويناقش آخر التطورات

زار وزير الصحة، د.توفيق بن فوزان الربيعة مقر التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للتجمع د.صالح بن عبدالله التميمي.

وأوضح د.التميمي بأن هذه الزيارة تأتي لمتابعة سير أعمال الإدارات التنفيذية بالتجمع وآخر التطورات، ومناقشتها وتحليلها، حيث استمع إلى شروحات مفصلة لها.

وأكد د.التميمي بأن القطاع الصحي بالمملكة يعيش تقدمًا كبيرًا في ظل اهتمام معالي الوزير د.توفيق الربيعة، وقبل ذلك دعم القيادة الرشيدة التي تحرص على بذل كافة الجهود للوصول إلى راحة المواطن، مثمنًا هذا الدعم الذي أثمر عن نهضة كبيرة في القطاعات الصحية.

يذكر أن الاجتماع كان بحضور مدراء المستشفيات التابعة للتجمع، والمدراء التنفيذيين ومساعديهم.