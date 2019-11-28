توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية على 8 مناطق بالمملكة بينها الرياض

تتوقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق، القصيم، الشرقية والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

وقالت: “يتوقع تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية”.

في السياق، أصدرت تنبيهات مبكرة بسقوط أمطار رعدية على الأجزاء الشمالية من مدينة أبها والاجزاء الغربية من الباحة والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية الغربية، ومنطقة القصيم تشمل الأجراء الجنوبية منها.