واحة الدرعية تفتح أبوابها للجمهور للاستمتاع بـ130 ألف متر مربع من الترفيه

تفتح اليوم واحة الدرعيّة أبوابها للجماهير وزوّار موسم الدرعيّة لأوّل مرّة معلنة انطلاق إحدى أكبر الفعاليّات الترفيهيّة العملاقة والتي ستجمع كافة أفراد الأسرة في مساحة شاسعة تجمع بين الفن والترفيه.

وتعتبر واحة الدرعيّة المنطقة الترفيهية العائلية العملاقة التي تقدم تجارب متميزةً للضيوف من جميع الأعمار في الهواء الطلق، حيث تم إنشاء هذه الوجهة المميزة كجزء من موسم الدرعية الحافل بالمفاجآت في خطوة تهدف لتكريم عراقة محافظة الدرعية التي تمثل منطلق مجد المملكة وموطن ملوكها وأبطالها وأحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونيسكو.

وستقام هذه الفعاليات على أرض واحة الدرعية، المنطقة الثقافية والترفيهية التي تسلط الضوء على الأهمية التاريخية لمحافظة الدرعية باعتبارها نقطة بداية تاريخ المملكة، كما أنها تعكس إرثها العريق وتبرز جمالية الأساليب المعمارية الفريدة وتقدم لمحةً عن الموارد الغنية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وتنقسم هذه الوجهة الترفيهية الرائدة إلى أربعة مناطق رئيسية – “الطبيعة”، “الخيال”، “الانعكاس”، “الاندفاع” – وتمتد على مساحة 130 ألف متر مربع، وتمنح الضيوف تجربة حافلة بالمرح وتقدم للعائلات موقعاً مميزاً للاجتماع وممارسة الأنشطة المسلية وتعزيز شعور الانتماء للمجتمع في المملكة.

وسيستمتع الزوّار في منطقة الطبيعة بالعديد من الفعاليّات المذهلة كالـ”زيبزاغ”، والمساحات الخضراء الوارفة والتي تتيح للعائلات استكشافها أثناء تجولهم في أسواق المزارعين والغابات وواحة الفراشات، إلى جانب مناطق مخصصة لألعاب الأطفال ومنافذ المأكولات والمشروبات.

بينما تتيح منطقة الخيال فرصة لعشاق المغامرة والترفيه لتجربة “ستار فلاير” الطائرة، وتقدّم للأطفال مجموعة من الألعاب في ’مختبر ستيم‘، المعرض التفاعلي المليء بالأنشطة والمواقع الجذابة التي تساهم في إثراء عقول الشبان الصغار. وعلاوةً على ذلك، تضم هذه المنطقة مجموعةً من غرف الخداع البصري وورش عمل الفنون والحرف اليدوية وقبة القصاصات الورقية والمتاهة العصرية.

ومن جانبها، ستوفر منطقة الانعكاس بيئةً مريحةً للاسترخاء والتخلص من الأعباء بالقرب من عجلة الدرعيّة العملاقة، مع أحواض الاسترخاء والمساحات المخصصة للجلوس. أما للراغبين بالمزيد من النشاط، توفر هذه المنطقة “السيارات المائية” وتجربة حلبة تزلج على الجليد في الهواء الطلق الفريدة التي تعتبر بمثابة سباقات لسيارات الكارتينج ولكن على سطح المياه.

وأخيراً، ستتسارع نبضات قلوب زوار منطقة الاندفاع مع الفعاليّات المثيرة كحلبة الطائرات المُسيّرة وغرف الهروب الأربع التي تقدم كل واحدة منها طابعاً خاصاً ومتفرداً، إلى جانب لعبة التصويب ببنادق الليزر وعالم رياضات الواقع لافتراضي فضلاً عن سيارات التصادم.

وتحتضن جميع المناطق ألعاب وأكشاك الكرنفال إلى جانب مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام التي تلبي جميع الأذواق.