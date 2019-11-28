الوزير القصبي يدشن برنامج العيادات الاستشارية للملكية الفكرية

دشن وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي برنامج العيادات الاستشارية للملكية الفكرية، إذ تعد العيادات إحدى مبادرات الهيئة التي تساهم في توليد حقوق الملكية الفكرية واستخدامها من خلال تقديم المشورة والإرشاد والخدمات في مجال الملكية الفكرية للمشاريع القائمة على الابتكار من المنشآت المتوسطة والصغيرة والأفراد من مخترعين ومؤلفين ورواد أعمال.

كما ترأس ، الاجتماع (العاشر) لمجلس إدارة الهيئة بحضور أعضاء مجلس الادارة، واطلع المجلس على سير عمل الهيئة ومتابعة تحقيق الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها خلال الفترة القادمة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم ما تم في الفترة السابقة من قرارات تدعم مسيرة الهيئة وعلى رأسها موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة لاتفاقية لوكارنو وتم استعراض ما تم في مشروع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وكذلك مشاركة المملكة في اجتماع الجمعية العمومية للملكية الفكرية (ويبو) في جنيف وإنجازات اللجان شبه القضائية وعن البدء في تفعيل دور الانفاذ لحقوق الملكية الفكرية والحملات التي قامت بها الهيئة للحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ودور الهيئة في تعزيز التوعية بالملكية الفكرية في المملكة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور عادل بن عبدالله الهرف والأستاذ خليل بن إبراهيم الوطبان والدكتور أحمد بن حمدان الثنيان والأستاذ عبدالسلام بن عبدالله المانع والأستاذ سعود بن عبدالله السبيعي والأستاذ أحمد بن محمد الصويان و الدكتور ناصر بن محمد العقيلي والأستاذ عبدالعزيز بن راشد الرومي والدكتور فهد بن عبدالعزيز الشريهي والدكتور علي بن عبدالله المشاري.

من جانبه قدم الدكتور عبدالعزيز السويلم الشكر والتقدير لمعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد القصبي ولأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم الدائمة والمستمرة ودعم مسيرة الهيئة نحو تحقيق أهدافها.