العراق.. مقتل 31 متظاهرا وإصابة 1054 آخرين في 4 محافظات

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الخميس، مقتل 31 متظاهرا وإصابة 1054 اخرين بينهم قوات أمنية خلال 3 أيام، في محافظات ذي قار وبغداد والنجف والمثنى.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، (28 تشرين الثاني 2019)، انها “تؤشر ارتفاع معدلات العنف في تظاهرات بغداد وعدد من المحافظات للايام (26-27-28/11/2019)”.

وذكرت المفوضية انه “استمرارا لمهامها في رصد وتوثيق الأحداث التي رافقت التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، فقد اشرت المفوضية ارتفاعا في استخدام العنف المفرط مما ادى الى سقوط العديد من الشهداء والمصابين”.