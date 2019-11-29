الفنان سعدون جابر يتهم #ماجد_المهندس بسرقة أغانيه في #حفل_الترفيه_للهلال

وجه الفنان سعدون جابر اتهامات للفنان الشهير ماجد المهندس بسرقة أغانيه التي تغنى بها في حفل الهيئة العامة للترفيه الذي أقامته لنادي الهلال في الرياض أمس.

وهاجم جابر الفنان ماجد المهندس بتغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: (لماذا يا ماجد المهندس؟ …ألم أقل لك لا تغني أغنياتي؟…متى تعتمد على نفسك وتطرح أغنيات خاصه بك. أن ما فعلته يسمى سطو على حقوق ليست لك. وهل ترضى ان نسميك حرامي؟).

وكان الفنان ماجد المهندس قد تغني بالأغنية الشهيرة (هلا بيك هلا) في الحفل الذي أقيم في البوليفارد بالرياض ، وقد تفاعل المئات مع تغريدة جابر على موقع تويتر.