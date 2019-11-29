مجلس إدارة المركز الوطني للنفايات يعقد اجتماعه الأول

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنفايات المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أهمية كون المجلس مساهماً وفاعلاً في الإشراف على عمل المركز، وتوفير الممكنات اللازمة ليقوم بأعماله بكفاءة وفعالية، مشدداً على أن المجلس سيعمل من قرب ويدعم الرئيس التنفيذي للقيام بالمهام المنوطة به.

جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات اجتماعه الأول، برئاسة معالي الوزير، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثا، حيث استعرض لمحة عامة عن الإستراتيجية الوطنية للبيئة والإطار المؤسسي الجديد وأهمية التركيز على المراكز الوطنية للبيئة ودورها المهم في تحقيق الرؤية والارتقاء بمنظومة البيئة.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تكليف الدكتور عبد الله بن فيصل السباعي بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات، إضافة الى ممارسة مسؤولياته عضواً في مجلس إدارة المركز.