رئيس الوزراء العراقي يعلن اعتزامه تقديم استقالته

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اعتزامه تقديم استقالته، عقب احتجاجات استمرت لأسابيع ضد الحكومة العراقية.

وقال عبد المهدي في بيان، اليوم الجمعة، إنه يسعى بذلك إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى.

وأضاف: “استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم وذكرها أنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب”.

وتابع: “استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لانجازها باسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علمًا أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنًا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد”.