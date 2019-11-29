ضربة جديدة لأردوغان.. رئيس وزراء تركيا السابق داود أوغلو يشكل حزبًا جديدًا خلال أسابيع

قال مصدر، اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو، الذي كان في وقت ما أقرب حليف للرئيس رجب طيب أردوغان سيشكل حزبا جديدا خلال أسابيع.

وانشق داود أوغلو عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في سبتمبر، وشغل داود أوغلو منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع أردوغان، ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

وقال المصدر الذي يشارك في تأسيس الحزب لـ”رويترز”: “من المتوقع أن يقدم الحزب الجديد الذي يشكله داود أوغلو طلبه إلى وزارة الداخلية وأن يتأسس رسميا خلال أسابيع قليلة”.

ومضى يقول: “يجري وضع اللمسات الأخيرة على الحزب الجديد ولن يتأخر تأسيسه إلى 2020”.

وأضاف: “تم تأجير المباني ومقر في أنقرة ومركز مؤقت في اسطنبول”.

وكان داود أوغلو، أعلن يوم 13 سبتمبر، استقالته من حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية والذي يحكم تركيا منذ عام 2002، وقال في ذلك الوقت إن الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل البلاد ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه.

وقال المصدر، إن بعض الشخصيات السياسية السابقة وبعض المسؤولين الكبار في القطاع العام سيلعبون أدوارا في حزب داود أوغلو.

وفي الأسبوع الجاري، قال نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، الذي استقال من حزب العدالة والتنمية في يوليو، مشيرا إلى “خلافات عميقة”، إنه يأمل في تشكيل حزب سياسي جديد بحلول نهاية العام ليتصدى للحزب الحاكم.

وباباجان عضو مؤسس في حزب العدالة والتنمية وشغل منصب وزير الاقتصاد ثم منصب وزير الخارجية قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في عام 2009 وهو المنصب الذي استمر في شغله حتى عام 2015.