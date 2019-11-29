فلكية جدة: الشمس تدخل “الحواء” السبت

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الشمس ستدخل ظاهريا مجموعة نجوم الحواء يوم السبت 30 نوفمبر 2019 وستبقى أمام هذه المجموعة النجمية حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وتابعت في بيان صحفي: “في هذا الوقت من السنة تتحرك الشمس ظاهريا خارجة من نجوم العقرب إلى نجوم الحواء، وماقد لايعرفه الكثير أن “الحواء” مثل “العقرب” مجموعه نجمية ضمن دائرة البروج”.

وأضاف: “ولكن يجب التنبيه بأن مصطلح دخول الشمس إلى إحدى المجموعات النجمية ضمن دائرة البروج هو اصطلاح خاطئ رغم أنه لا يزال يستخدم في بعض التقاويم”.

وتابع: “قد كان الاعتقاد السائد لدى القدماء وخاصة الرومان في العصور الوسطى بأن الأرض مركز الكون وأن الشمس والنجوم تدور حول الأرض كما يتراءى لنا ظاهريا، وكما اعتقدوا أن الشمس تتحرك أمام المجموعات النجميه في دائرة البروج مجتازة مجموعة نجمية كل شهر خلال رحلتها السنوية حول الأرض وهذا قطعا غير صحيح”.

وقال: “في الواقع أن الأرض أثناء دورانها حول الشمس وعندما تصبح على استقامة واحدة مع بداية إحدى المجموعات النجمية في دائرة البروج والشمس بينهما يقال عندها ان الشمس قد دخلت تلك المجموعه النجمية “البرج” ، وهذا يعني ان سكان الأرض لن يشاهدوا المجموعة النجميه التي دخلتها الشمس و المجموعات النجمية الأربعة التي دخلتها قبلها لأنها تكون مواجهه للأرض خلال النهار”.

وقال إن دائرة البروج على قبة السماء تمثل المسار الظاهري للشمس أمام المجموعات النجمية “البروج” طوال العام – حيث تعبر الشمس من خلال 13 مجموعة نجمية رسم حدودها الاتحاد الفلكي الدولي في الثلاثنيات من القرن الماضي.