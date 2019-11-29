ألمانيا تقرر حظر حزب الله وتصنفه كتنظيم إرهابي

قررت الحكومة الألمانية حظر تنظيم حزب الله اللبناني، وجميع أنشطته على الأراضي الألمانية، وتصنيفه كتنظيم إرهابي.

وقال تقرير لصحيفة دي شبيجل الألمانية إن وزارات الخارجية والداخلية والعدل الألمانية شاركت في تمرير قرار حظر تنظيم حزب الله.

وأفاد تقرير الصحيفة الألمانية، الجمعة، بأن القرار سيحظر فعليا جميع أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية بما فيها رفع علم التنظيم الأصفر، والذي ظهر بصورة مثيرة للجدل في تظاهرات ببرلين.

ووفقا للقرار فإن تنظيم حزب الله “يمثل تهديدا للنظام الدستوري الألماني”، وسبق أن أعلنت هولندا وبريطانيا إدراج حزب الله في قائمة المنظمات الإرهابية، وفي آواخر شهر فبراير الماصي، أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد :” إنه بسبب محاولات حزب الله المستمرة، زعزعة الوضع في الشرق الأوسط، لم تعد لندن قادرة على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، وحزبها السياسي”.