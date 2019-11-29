الدخان_المغشوش.. كرة النار التي تتقاذفها الصحة والتجارة #الدخان_الجديد_مغشوش1

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بشأن “دخان مغشوش” في الأسواق، دون رد رسمي واضح إلى الآن.

القصة بدأت بتغريدات متتابعة منذ 72 ساعة، تتحدث عن وجود سجائر بالأسواق مخلوطة بـ”نشارة الخشب ومواد مجهولة”، وغير مدون عليه أي علامات تجارية.

وتداول آلاف المغردين على تويتر مقطع فيديو، يظهر مقارنة بين العبوة الجديدة “المغشوشة”، والأخرى القديمة وقال: “العلبة القديمة كان يدون عليها تاريخ الإنتاج ونسب النيكوتين وبلد الصنع لكن في العبوة الموحدة لا توجد كل هذه البيانات”. وتابع: “لا تعلم لو وضعوا في هذه السجائر دمن غنم أو نشارة خشب أو سم هاري”.

وأضاف: “عادة لا يدخل أي منتج للبلد إلا بتاريخ إنتاج”، وأشار إلى العبوة الجديدة قائلا: “هذا جاي من برة ما عليه تاريخ إنتاج، فين البلدية، فمن المفترض أن تصادر كل هذه العبوات”. وواصل: “فيه حاجة في صفقة الدخان الموحدة فيها بلاء عظيم” ، مشيرا إلى أن “العبوة القديمة كان مدون عليها لا تباع لمن هم دون سن الـ 18 ولكن العبوة الجديدة ما في عليها شيء وبالتالي مسموح بيعها للأطفال”.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم “#الدخانالجديدمغشوش”، تعبيرًا عن القلق الذي يشعر به المواطنون.

ووثقت مقاطع فيديو شهادات المستهلكين حول الدخان الجديد، مؤكدين أنه مغشوش وجودته منعدمة.

لكن لم يصدر إلى الآن أي رد رسمي بشأن الموضوع، لكن وزارة التجارة السعودية، تملصت من القصة معلنة عدم مسؤوليتها عن الدخان الجديد المتداول فى الأسواق، وقالت إنه مسؤولية واختصاص وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء.

من جانبه، قال الدكتور علي الوادعي المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بالوزارة، إن “محاولة شركات التبغ تصنيف منتجات التبغ إلى جديدة وضارة يعطي إيحاء خطير أن هناك منتجات تبغ غير ضارة وهذا غير صحيح”.

وأضاف على “تويتر”: التغليف الجديد الذي عملت به هيئة الغذاء والدواء اثبت فعاليته في عدد من الدول المطبقة له و هذا ما تخشى منه شركات التبغ.اريخ صلاحية المنتج تعني تغير الصفات الفيزيائية والميكروبية للمنتج وأنه اصبح ضاراً وغير قابل للإستخدام وهذا لاينطبق على منتجات التبغ”.

وتابع: “المادة ١١ من الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ تمنع ذكر مكونات التبغ على علب السجائر. و كذلك مثبت بالدراسات العلمية أنه بغض النظر عن كمية النيكوتين الموجود في السيجارة فالمدخن سيستهلك منها حتى يصل إلى المستوى الإدماني”.

وقال: “محاولة شركات التبغ ومسوقيها تصنيف التبغ الجديد بأنه ضار يعطي إيحاء خطير أن هناك تبغ غير ضار وهذا غير صحيح.كل التبغ ضار بكل أنواعه، وقد تقوم بعض الشركات بإضافة نكهة مختلفة للايحاء بأنه تغير لتمارس حملة مضادة ضد وسائل منع التدخين.الحقيقة أن تركيبته لم تتغير”.

وأوضحت الدكتور دلال آل ابرهيم المدير السابق لبرنامج مكافحة التبغ بالرياض، إنه “لا يوجد دخان جديد؛ ما تغير فقط تصميم العلبة، والتبغ هو هو القديم”، مضيفة “وجود تاريخ صلاحية على علب الدخان ليس له أي قيمة لأن التبغ أساسا تالف من أول يوم”.

في المقابل استغل برنامج مكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة السعودية الجدل القائم عن الدخان الجديد لينشر تقرير فيديو يحث فيه على الإقلاع عن التدخين وشرح الفرق بين علب السجائر الجديدة والقديمة والهدف من وراء التغيير.

كما نشرت جمعية نقاء الخيرية لمكافحة التدخين تغريدة أوضحت فيها “المضار الواحدة التي تجمع بين الدخان القديم والجديد” وحثت المدخنين على الإقلاع.

وقالت: “أخي المدخي .. اجعل الدخان الجديد خطوة مباركة لإنقاذ نفسك من هذا السم”.