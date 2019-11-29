جدل حول حديث عضو شورى عن انزعاجها من كثرة شكاوى الناس لها

ردت نورة الشعبان، عضو مجلس الشورى، على الضجة الواسعة التي أثارها مقطع فيديو، تسبب في اتهامها من قبل كثيرين بالقسوة واستكثار الشكوى من الفقير، وطالب مغردون بإقالتها.

الشعبان قالت في الفيديو: “كثير من الناس يشتكولي.. ما عندنا وظيفة.. عندنا مشاكل مالية.. خلاص، أنا عندي كثير اهتمامات.. بسويلهم بلوك”.

إلا أنها في تبريرها قالت: “أستغرب ممن يقضون وقتهم بالبحث عن مواد قديمة في وسائل التواصل الاجتماعي ويجتزؤن منها مقاطع ليخرجونها عن سياقها الأصلي؟! يا ترى ماهي أهدافهم ولصالح من يعملون؟!”.

ونشرت فيديو مدته دقيقتين تتحدث فيه عن التغيير الإيجابي للشخصية وتحفيز طاقتها الإيجابية، وتطالب خلاله بالابتعاد عن الشكوى المتكررة.

ورغم قبول البعض لتبريرها، إلا أن الهجوم تواصل أيضا، وكتب أبو ليا المنتشري “يبررون فشلهم في عملهم، بالهجوم على الطبقة البسيطة والطيبة”.

وقال سعد الطيار: “المناصب في الشورى لخدمت الشعب مو للتذمر من حال الشعب”.

وكتبت ملاك خالد: “إن لم يتمتع صاحب المنصب بالرحمة لجميع من هم أضعف منه مادة ومكانة وعلم وسن ولم تكن لديه الحمية ليحصل الجميع على حقوقهم بكل عدل ولا يملك الإنسانية ليقيس بها منطقه وتصرفاته وحديثه فالفراغ للمنصب أولى وأشرف من أن تملأه السطحية”.