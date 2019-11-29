بعد 47.4 مليار ريال.. #أرامكو: نشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب

وجهت شركة أرامكو السعودية الشكر للمشاركين في الاكتتاب بطرحها الأولي للأفراد.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “نشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب في طرح أرامكو الأوليّ للأفراد. معا نصنع التاريخ ونتطلع لمستقبل واعد”.

قالت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أرامكو، إن عدد المكتتبين الأفراد في أرامكو حتى آخر يوم أمس الخميس، بلغ 4.9 مليون مكتتب بقيمة تمثل 47.4 مليار ريال.

وبلغت نتائج الاكتتاب خلال الأيام الـ12 الأولى 166,275،447,560 ريال سعودي، حسب ما أعلنه المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين “سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية”، وجاءت على النحو التالي:

– بلغت اكتتابات المؤسسات المكتتبة، والتي تستمر فترة اكتتاب شريحتهم حتى السعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء 7 ربيع الآخر 1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م)، 118,863,822,600 ريال سعودي، وذلك حسب النسب التالية:

‒ الشركات السعودية (وتشمل الشركات المدرجة، الشركات الخاصة، شركات التأمين والأشخاص المرخص لهم) 54.0%

‒ الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم 24,1%

‒ المؤسسات الحكومية السعودية 11,1%

‒ المستثمرون غير السعوديين (وتشمل المستثمرين الخليجيين، المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة) 10,5%

‒ المستثمرون الآخرون 0,3%

– بلغت القيمة الاجمالية لاكتتابات الأفراد، والتي انتهت فترة اكتتاب شريحتهم أمس الخميس 1 ربيع اللآخر 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م) 47،411،624،960 ريال سعودي بعدد 4،906،952 مكتتب وعدد أسهم بلغ إجماليها 1،481،613،280.