تقطع السبل بـ1000 شخص وإلغاء سفر الملايين في أريزونا

تقطعت السبل بنحو ألف شخص دون تدفئة أو كهرباء في بلدة صغيرة بولاية أريزونا الأمريكية خلال عاصفة شتوية شديدة هددت بإلغاء سفر الملايين مع تحركها شرقا بعد يوم واحد من عطلة عيد الشكر.

وأعلن مجلس بلدة توسايان حالة الطوارئ في ساعة مبكرة من صباح امس الجمعة مشيرا إلى انقطاع الكهرباء والجليد الذي بلغ سمكه نحو 60 سنتيمترا والذي جعل من المستحيل استخدام الطرق.

وقال كريج ساندرسون رئيس البلدية في بيان خطي “نعمل مع فريق مجلس إدارة حالات الطوارئ وإدارة النقل بأريزونا وهيئة المتنزهات الوطنية مع إعطاء أولوية لفتح الطرق”.

وقال ساندرسون إن السبل تقطعت بأكثر من ألف من السكان والسائحين في توسايان بحلول مساء الجمعة وإنه تم إعداد ملاجئ داخل المتنزه الوطني.

وأضاف أن “فتح الطرق هو الشيء الأساسي الذي نحتاجه”.وتتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية سقوط ثلوج يزيد سمكها عن 30 سنتيمترا عبر المناطق الجبلية بولايات كولورادو ويوتا وأريزونا الجمعة قبل تحرك العاصفة شرقا إلى المناطق العليا بالغرب الأوسط

الأمريكي.

وقالت الهيئة إن من المتوقع تحول أمطار ثلجية إلى عواصف ثلجية في مناطق بولايات مينيسوتا وويسكونسن وميشيجان ابتداء من مساء الجمعة مع احتمال سقوط ثلوج يزيد سمكها عن 46 سنتيمترا في بعض المناطق الجبلية.