جرائم النظام الإيراني تتصاعد ومطالب بتدخل دولي

نشرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أسماء 25 شهيدًا آخر من شهداء انتفاضة الشعب الإيراني التي اجتاحت 182 مدينة في عموم إيران. سبق وأن تم نشر أسماء 154 شهيدًا. وبذلك يبلغ عدد الشهداء الذين تم الإعلان عن أسمائهم لحد الآن 179 شهيدًا.

ويأتي الكشف عن تفاصيل جديدة لجرائم ارتكبها نظام الملالي في وقت يحاول فيه النظام جاهدًا التستر على العدد الحقيقي للشهداء والأبعاد المروعة لجرائمه. وهذا هو أحد أسباب قطع الاتصالات والإنترنت وعدم تسليم جثث الشهداء لعوائلهم أو منع إقامة مجالس التأبين لهم. ولكن مع مرور الزمن يتم الكشف عن تفاصيل أكثر لهذه الجرائم.

ودعت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال القتل والقمع وناشدت الأمم المتحدة إرسال بعثات فورًا إلى إيران لتقصي الحقائق للكشف عن أبعاد الجرائم ضد الإنسانية واللقاء بالمعتقلين.

وأكدت أنه يجب تقديم قادة النظام للعدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. مشددة على أن الصمت والتقاعس يخالف مبادئ حقوق الإنسان ويشجع النظام على التمادي في ارتكاب الجرائم وتوسيعها في المنطقة.