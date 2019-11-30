“الفيفا” يوقف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي مدى الحياة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف ريكاردو تيكسييرا، الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للعبة، مدى الحياة لإدانته بتلقي رشى لمنح عقود بث وترويج لمسابقات كروية.

وتولى تيكسييرا (72 عاماً) رئاسة الاتحاد البرازيلي بين العامين 1989 و2012، وشغل على مدى أعوام عدة أيضاً منصب عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، إضافة الى اللجنة التنفيذية لاتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول).

وأوضح “فيفا” ان الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات خلصت إلى أن تيكسييرا “مذنب بتلقي رشى، في خرق لقانون الأخلاقيات”.

وأشار الاتحاد في بيان الى أن التهم الموجهة الى تيكسييرا تتعلق “بنظام رشى جرى بين العامين 2006 و2012، ويرتبط بدوره في منح عقود الى شركات على علاقة بحقوق البث والتسويق لمسابقات الاتحاد البرازيلي، وكونميبول وكونكاكاف (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)”.

وأضاف انه في ظل خرق المسؤول السابق لقانون الأخلاقيات، يعاقب “بالايقاف مدى الحياة عن المشاركة في أي نشاط كروي” محلياً ودولياً، إضافة الى غرامة مالية قدرها مليون فرنك سويسري (907 آلاف يورو).

ويعد هذا الايقاف من الخطوات الأحدث في تبعات سلسلة الفضائح التي هزت الاتحاد الدولي وكرة القدم منذ 2015 وعرفت بـ”فيفا غيت”، ما أطاح برؤوس كبيرة يتقدمها الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر.

وعلى عكس خليفته جوزيه ماريا مارين الذي كان ضمن عدد من مسؤولي الكرة أوقفوا في مدينة زوريخ السويسرية عام 2015 وحكم عليه بالسجن أربعة أعوام من قبل القضاء الأميركي، لم يخضع تيكسييرا للمحاكمة في الولايات المتحدة نظرا لأن بلاده لم تسلمه الى السلطات الأمريكية.

سبق لـ”فيفا” أن فرض أيضاً عقوبة الإيقاف مدى الحياة على خليفة نارين، ماركو بولو دل نيرو، علماً بأن الأخير بقي في البرازيل مثله مثل تيكسييرا ولم يتم تسليمه ليخضع للمحاكمة في الولايات المتحدة.