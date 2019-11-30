قتلى وجرحى حوثيين بهجوم فاشل باتجاه مديرية حيس

تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خروقاتها للهدنة الأممية، في محافظة الحديدة غربي اليمن، باستهداف مواقع الجيش الوطني تارة، ومحاولات التقدم اليائسة باتجاه مناطق محررة تارة أخرى.

وصدت قوات الجيش الوطني هجوماً جديداً لميليشيا الحوثي، باتجاه مديرية حيس، جنوبي محافظة، كم أورد موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا، فيما لاذ بقيتهم بالفرار.

عقب ذلك، شنت ميليشيا الحوثي، قصف بقذائف الهاون على الأحياء السكنية، في المديرية ذاتها، مما تسبب في تضرر عدد من المنازل.