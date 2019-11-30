الطيران الروسي يقصف ريف إدلب

نفذت طائرات حربية روسية غارات عدة على أطراف مدينة معرة النعمان، ومحيط شنان بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، فيما قصفت قوات النظام مناطق في معرة حرمة وكفرسجنة والشيخ مصطفى جنوب إدلب ومحاور التماس مع الفصائل وهيئة تحرير الشام بريف إدلب.

ونشر المرصد السوري، أنه رصد تنفيذ طائرات حربية روسية غارات على محور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية، ومحور السرمانية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأشار المرصد إلى أن الطائرات الحربية توقفت علن القصف لأكثر من 12 ساعة قبل أن تباشر قصفاً عنيفاً لمحاور التماس مع الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا شمال سوريا.

ووثق المرصد السوري مقتل 4 عناصر على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء اشتباكات مع الفصائل ومجموعات إرهابية على محور كبانة بجبل الأكراد، مشيراً إلى ان عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين لم يتسنى التأكد من صحتها.