تطبيق جديد لتحويل هواتف أيفون إلى أجهزة أيبود كلاسيكية

استعرض إلفين هو، أحد مطورين التطبيقات للهواتف، مشروع جديد لتحويل هواتف آيفون لأجهزة أيبود كلاسيك iPod Classic التي تميزت بعجلتها الدوارة للتحكم. بحسب ما نشرت “روسيا اليوم”.

ويمكن للتطبيق، الذي يطوره الطالب في كلية كوبر يونيون بنيويورك، أن يحول شاشة هاتف آيفون لشيء يشبه جهاز iPod، حيث ستظهر على الشاشة عجلة لمسية تشبه العجلة الدوارة التي كانت في iPod Classic.

وقال “إلفين”: أعمل على المشروع منذ أكتوبر الماضي، وإصدار التطبيق يتوقف على موافقة آبل.

لكن مشروع التطبيق مهدد بالتوقف، إذ قد ترفضه أبل بسبب براءات الاختراع، أو لدواعٍ أخرى.

وأضاف المطور: “لطالما كنت معجبا بمنتجات آبل منذ طفولتي، قبل أن تتمكن عائلتي من شراء أحد تلك الأجهزة؛ كنت أرسم واجهة هاتف على أغطية علب الشوكولاتة، لقد أثرت هذه المنتجات بقوة على قراري بأن أصبح مصمما”.