قائد القوات البحرية: المملكة في عهد خادم الحرمين غدت قوة ضاربة بأحدث منظومات التسليح

رفع معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، سائلا الله أن يديم على مملكتنا أمنها واستقرارها، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها وتمكينها.

وقال الفريق الغفيلي في تصريح بهذه المناسبة : لقد منّ المولى عزّ وجل، على بلادنا الغالية بنعم كثيرة ومن أجَلِّ هذه النعم أن ولَّى علينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي منذ اللحظة الأولى لتسلمه مقاليد الحكم في بلادنا المباركة قبل خمسة أعوام وهو يعمل على تعزيز مكانتها في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية لتحتل مملكتنا موقعًا متقدمًا بين دول العالم.

وأضاف : نحن نعيش وبغاية الفخر والسعادة الذكرى الخامسة لبيعة المليك – أيده الله – نستحضر ما تم خلالها من منجزات تاريخية ، حيث تمضي المملكة نحو غاياتها مستعينة بالله ثم بسواعد أبنائها المتحصنين بالعلم، والمتميزين بالمعرفة الذين نالوا الرعاية والاهتمام والدعم السخي من ولاة الأمر– حفظهم الله – ليصبحوا قادرين وفاعلين لإحداث نهضة شاملة في البلاد من خلال المشاريع الاستثمارية العملاقة، مستهدفين تنويع اقتصاد المملكة حتى لا تعتمد على النفط وحده، وحتى لا تتأثر بلادنا بتقلباته، وذلك وفقًا لبرامج رؤية المملكة 2030 التي أصبحت خارطة طريق لمسيرة البناء الوطني، والباعثة للثقة في نفوس المواطنين.

وأوضح قائد القوات البحرية الملكية السعودية أن خادم الحرمين الشريفين – سلمه الله – تمكن بحنكته السياسية وخبرته الإدارية وعزيمته القوية الحازمة أن يقود بلادنا نحو الأمن، والاستقرار، ورغد العيش، وتحقيق تطلعات الشعب السعودي، ليكون في ريادة الأمم والشعوب، وذلك في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد ، وأن يضيف مليكنا المفدى شيئًا لسيرته العطرة، وينجز أهدافًا، ويحقق مرادا.

وأشار إلى أنه في عالمنا اليوم من لا يتقدم يتقادم، لذلك تشهد بلادنا، ولله الحمد، تقدمًا كبيرًا في شتى المجالات والعلوم ، وقد بات للمملكة حضورًا وثقلًا عالميًا ، وتأثيرًا في صناعة القرارات الدولية ، من خلال تعزيز وجودها في المحافل الدولية ، وارتفاع صوتها بالحق في المنابر العالمية ، مدافعة ، ومنافحة على حقوق الأمتين العربية والإسلامية ومصالحهما ، ولذلك أصبحت المملكة دولة محورية في الشرق الأوسط، وأياديها البيضاء ممدودة لكل محتاج، وأعمالها الإنسانية يشهد بها الأعداء قبل الأصدقاء.

وتطرق الفريق الغفيلي إلى ما قدمه ويقدمه خادم الحرمين الشريفين– أيده الله – للقوات المسلحة السعودية حامية حمى الوطن من الدعم غير المحدود، والمساندة الدائمة ، والتسليح بأحدث منظومات التسليح، حتى غدت قوة ضاربة، ومواكبة لكل التطورات العالمية المتعلقة بعملية التسليح والتدريب المتطور ، وما نالته قوات البحرية من نصيب وافر من دعم المليك المفدى. وهي بذلك في حالة جاهزية تامة في كل الأوقات، وقادرة بإذن الله على حماية مصالح المملكة ومقدراتها ومكتسباتها من كل عدو ومتربص ببلادنا ،

ولفت النظر إلى أن منسوبي القطاعات العسكرية كافة على أتم الاستعداد لتقديم كل غال ونفيس للذود عن حياض الوطن ، مترحمًا على الشهداء، ومتمنيًا عاجل الشفاء للمصابين.