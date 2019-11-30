مسؤول تعليمي: جامعة نجران يمكنها المساهمة بفاعلية في مجالات البحث العلمي الخاصة بالاستثمار

أكد عميد عمادة البحث العلمي بجامعة نجران الدكتور ماطر بن حسين محنشي أن الجامعة تعتبر الواجهة البحثية الأولى في المنطقة.

وقال محنشي في تصريحات إلى اللجنة الإعلامية الخاصة بالمؤتمر الوزاري واجتماع مجلس الغرف السعودية واجتماع مجلس التنسيق السعودي – اليمني المزمع عقدها في نجران بداية الشهر القادم إن جامعة نجران بما لديها من إمكانات بشرية وفنية يمكنها المساهمة بفاعلية في عمليات البحث العلمي لخدمة المنطقة في جميع المجالات لا سيما مجالات الموارد الطبيعية والزراعية.

مشيراً إلى أن جامعة نجران تحت إدارة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي تبنت مشاريع طبية واجتماعية وتثقيفية متنوعة خلال الفترة السابقة من بينها مشروع دعم أبحاث خدمة منطقة نجران بغرض زيادة الفرص الاستثمارية وتطوير المفاهيم الحديثة في هذا الميدان.

منوهاً إلى أن نظام الجامعات السعودية الجديد أتاح لها فرصة الاستثمار الذاتي وتوفير الموارد المالية عبر شراكات محلية واقليمية ودولية مستفيدة في ذلك من توجهات وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم التي تشجع على تكوين استراتيجيات بحثية جديدة في الجامعات السعودية على رأسها تفعيل الشراكات وتطوير آليات المنتجات البحثية.

وكشف د. محنشي في ختام تصريحاته عن أن جامعة نجران حلت في المركز الثامن من بين 27 جامعة سعودية في مجال قوة الشراكات البحثية الدولية وذلك حسب الإحصائيات التي قدمتها مؤسسة دار نشر Elsiver)) المعتمدة من قبل وزارة التعليم.