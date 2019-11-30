العراق: إصابة 16 شخصا في محاولة اقتحام مقر للشرطة وسط الناصرية

ذكر شهود عيان اليوم السبت أن 16شخصا اصيبوا بجروح إثر إطلاق قوات الشرطة الرصاص عليهم، عندما حاولوا اقتحام مقر قيادة الشرطة الاتحادية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار 375 كم جنوبي بغداد.

وقال شهود العيان إن قوات الشرطة أطلقت الرصاص الحي صوب متظاهرين خلال محاولتهم اقتحام مقر قيادة شرطة ذي قار لتفريقهم مما تسبب في إصابة 16 متظاهرا بجروح”.

وأوضح الشهود أن “عمليات كر وفر تشهدها حاليا شوارع الناصرية بين قوات الشرطة ومتظاهرين لابعادهم عن مقر الشرطة الذي يصر المتظاهرون على اقتحامه”.

وفرض متظاهرون آخرون السيطرة على الجسور الثلاثة الكبرى النصر والزيتون والحضارات، فيما يتجمع الالاف من المتظاهرين في ساحة الحبوبيّ.

وتعيش مدينة الناصرية حالة من الانفلات الامني وسط غياب القيادات الادارية والامنية عن المشهد، حيث أعلن محافظ ذي قار ورئيس مجلس المحافظة ومعاونيهم وقائد الشرطة، استقالاتهم على خلفية الاضطرابات الأمنية في المحافظة.