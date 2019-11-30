أثينا تستدعي السفير الليبي بسبب الاتفاق العسكري مع تركيا

أفاد مصدر دبلوماسي يوناني السبت أن الخارجية اليونانية استدعت سفير ليبيا في أثينا لطلب “معلومات عن مضمون” اتفاق عسكري وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية.

وقال المصدر لفرانس برس إن أثينا أعربت عن “استيائها” من هذا الاتفاق وطلبت من سفير ليبيا “تزويدها معلومات” في موعد أقصاه الخامس من كانون الاول/ديسمبر تحت طائلة “طرده”.

والخميس، طلبت أثينا أيضا من السفير التركي في اليونان تزويدها معلومات في هذا الصدد، وفق المصدر نفسه.

ويتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الاحد الى القاهرة حيث يبحث مع نظيره المصري سامح شكري “التطورات الاخيرة في شرق المتوسط على خلفية الاتفاق التركي الليبي”، بحسب بيان وزاري.