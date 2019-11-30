الرئيس التنفيذي لطيران ناس يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة

هنأ الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة لتوليه مقاليد الحكم – حفظه الله – ، وأشار إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في وطننا المعطاء في مختلف المجالات.

وقال المهنا في كلمة له بهذه المناسبة: “إن الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تأتي لتعيد للذاكرة النعم التي منحها الله لهذا الوطن الكريم، وتعد فرصة لتعبير المواطنين والمواطنات للتعبير عن مشاعر الوفاء والولاء والمحبة التي يكنها الشعب لقائده، حيث لمس الجميع الإصلاحات في كافة المجالات، ما جعلت المملكة محط أنظار العالم، والكل ينظر لها بإعجاب واحتفاء.

ونوه المهنا إلى مكانة المملكة اقتصادياً وسياسياً في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى الإنجازات والقفزات القياسية في مختلف المجالات التي تعنى بالمواطنين واحتياجاتهم، من صحة وتعليم وتحسين جودة الحياة وغيرها، بما يحقق الحياة الكريمة لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي.

وأشاد المهنا بالتطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي، وزيادة أعداد المسافرين بما يتفق مع رؤية 2030 ، حيث تأتي هذه التطورات متزامنة مع ما فرضتها طبيعة المستجدات العالمية المتلاحقة، مشيدا بالقرارات الحكيمة في قطاع السياحة والترفيه، حيث تسهم في تعزيز صناعة الطيران والنقل الجوي.

وختم المهنا تصريحه قائلا: ” نسأل الله – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لكل خير، ويعنيهما في تحقيق كل ما من شأنه رفعة المملكة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار”.