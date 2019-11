الجماهير يثيرون دهشة الفنانين العالميين في الحفل الثالث من مهرجان الدرعية الموسيقي

شهد مهرجان الدرعية الموسيقي ليلة مليئة بالترفيه والفن حيث استمتع عشرات الآلاف من الجماهير بالحفل الموسيقي الثالث الذي أحياه كل من “بيتبول” و”شاغي” و”دون عمر” والدي جي “مارشميلو”.

واحتضنت الدرعية التاريخية الليلة الحماسية التي بدأت بموسيقى الريغاتون ونجمها العالمي “دون عمر” الذي قدم مجموعة من أشهر أغانيه وأعقبه الفنان العالمي الحائز على العديد من الجوائز العالمية “شاغي” حيث قام بإشعال حماس الجمهور بتأدية مجموعة من أغانيه الشهيرة ومنها “It Wasn’t Me”.

واعتلى الدي جي العالمي “مارشميلو” المسرح ليقدم مجموعة من الأغاني التي صاحبتها أروع المؤثرات البصرية التي أمتعت الجمهور.

المغني العالمي “بيتبول” الملقب بـ “مستر انترناشونال” والذي بلغت مبيعاته الملايين حول العالم، عاد للمرة الثانية هذا العام إلى المملكة وقدم أحد أمتع الوصلات في الحفل حيث تفاعل معه الجمهور بحماس عالي وهو يؤدي مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل “Give Me Everything” و “Timber” و “Time of our Lives”.

وقال بيتبول بعد الحفل: “شرف عظيم أن تتم دعوتي للمشاركة بهذا الحفل وأمر رائع أن أكون جزءاً من التاريخ. الموسيقى توحد الجميع وتمنحهم أوقات ممتعة، أنا ممتن لتواجدي في المملكة وللمشاركة بموسم الدرعية، إنها تجربة خاصة بالنسبة لي، شكرا لكم.

يُذكر أن هذه هي ثالث حفلات مهرجان الدرعية الموسيقي والذي استمر يوم السبت بحفل كبير آخر قدّمه كل من “ليل وين” و”تايغا” و”فيوتشر”. كما أعلنت اللجنة المنظمة لموسم الدرعية عن أسماء الفنانين العالميين الذين سوف يحيون حفل الأسبوع المقبل حيث ضمت القائمة كل من “آشر” و”كريس براون” و”أكون”.