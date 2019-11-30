عاجل.. قتلى من القوات التركية وحلفائها بانفجار في ريف رأس العين شمال شرق سوريا

أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية، مساء السبت، بسقوط عدد من القتلى بين صفوف القوات التركية وحلفائها بانفجار في ريف رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع في مبنى البيطرة ببلدة تل حلف بريف رأس العين، مشيرة إلى أن مصدره مجهول.

وأضافت “سانا” أن الهجوم أسفر كذلك عن سقوط عدد من الجرحى بين عناصر الجيش التركي والتشكيلات المسلحة السورية المتحالفة معه، وتم نقلهم إلى تركيا “وسط تعتيم على الحادثة”.

ودخل الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل المسلحة إلى مدينة رأس العين يوم 20 أكتوبر الماضي، بعد انسحاب عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” منها.