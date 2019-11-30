تنبيهات مبكرة.. سحب أمطار رعدية ورياح شديدة على 6 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات مبكرة لـ 6 مناطق وهي مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية.

وتضمن التحذير سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية مع انتشار الضباب.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس الأحد، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة ممثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق.

وأبانت “الأرصاد” أن المناطق التي يُتوقع هطول أمطار بها هي، حائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية والقصيم وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، وتأثر شمال وشرق المملكة بالضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن أدنى درجة حرارة يُتوقع أن تشهدها المملكة غداً (7 درجات) في طريف، وأعلى درجة حرارة (34) في مكة المكرمة.