عاجل.. ابتداء من اليوم.. السعودية رسميا تستلم رئاسة مجموعة العشرين #فرصتنا_لنلهم_العالم_برؤيتنانا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، انطلاق رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وتسلمت المملكة العربية السعودية في 23 نوفمبر، رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة ناغويا اليابانية.

وكتب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على حسابه بتويتر قائلاً: “بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهم الله تشرفت اليوم بتسلم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، سيكون عاماً مليئاً بالأمل والعمل، وسيكون عاماً حافلاً بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر.. أهلاً بكم في السعودية”.

وترأس وزير الخارجية السعودي وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المقام في مدينة ناغويا اليابانية.

وتتولى المملكة العربية السعودية رئاسة قمة مجموعة الـ20 لمدة عام، والتي من المقرر عقدها في الرياض العام القادم 2020.