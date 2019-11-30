انتهاكات حوثية في #الحديدة تخترق من جديد الهدنة الأممية

جددت ميليشيات الحوثي تصعيدها وخروقاتها للهدنة الأممية، السبت، في جبهات ومناطق جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وشن الانقلابيون عمليات استهداف على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي. وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فتحت الميليشيات نيران أسلحتها المتوسطة الرشاشة بشكل مكثف على مناطق شرق الدريهمي.

ورصدت مصادر عسكرية ميدانية تجمعات لعشرات الحوثيين وتعزيزات دفعوا بها نحو حي منظر جنوب مدينة الحديدة، تتضمن عشرات الآليات العسكرية، تزامناً مع قصف للحي بمختلف أنواع الأسلحة، وفقا لقناة العربية.

كما عاودوا القصف العشوائي على الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مديرية حيس جنوب الحديدة.

وقتل العشرات من عناصر الميليشيات وجرح آخرون خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنها الانقلابيون على مناطق متفرقة جنوب الحديدة. وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان وصول جثث 12 حوثياً، السبت، إلى مستشفيات صنعاء.

وأصيب القيادي في ميليشيات الحوثي، المدعو أبو نصر اللاحجي، مسؤول زراعة الألغام في جبهات الحديدة، إصابة بليغة، بحسب البيان، أثناء محاولته التسلل لزراعة الألغام في حيس.

واستغل الحوثيون الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ ديسمبر من العام الماضي لممارسة أعمالهم الإجرامية بقصف متكرر على الأحياء السكنية في مختلف مديريات محافظة الحديدة، وفق البيان.