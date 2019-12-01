دورة تدريبية لتطوير معلمي حلقات الأطفال

بالتعاون مع مركز الفرقان نظمت جمعية خيركم دورة تدريبية لـ 30 معلما بحلقات القرآن في إطار تطوير معلمي القاعدة النورانية وذلك بقاعة التدريب بالمقر الرئيسي.

وأبان مدير عام جمعية خيركم بجدة الأستاذ عبدالعزيز فتني أن هذه الدورة والتي قدمها المدرب ( المهندس محمد الراعي) وكانت بعنوان ( تعليم القاعدة النورانية) جاءت لإعداد معلمين متميزين لحلقات تحفيظ القرآن بالمرحلة التمهيدية كونها اللبنة الأولى لطالب التحفيظ والتي قد تكون سبباً في انطلاقه في الحفظ أو تركه للحلقات ، فتدريب المعلمين أمر في غاية الأهمية وتأتي ثماره سنوياً مئات الحفاظ وذلك – بعد توفيق الله – نظير البرامج التطويرية التي تقدم للمعلمين وفق المراحل الدراسية التي يقومون بتعليمها كتاب الله.

يذكر أن الدورة نظمتها خيركم عبر قسم البرامج بإدارة القياس والتقويم.