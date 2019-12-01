د.صالح الوهيبي: الأمن والاستقرار والإنجاز عناوين الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين  

أوضح معالي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، الدكتور صالح الوهيبي، أن الذكرى الخامسة للبيعة وتولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، تأكيد على نهضة المملكة الشاملة، والاستمرار في تحديث أجهزة الدولة أسوة بالدولة المتقدمة.

ويصادف اليوم السبت الثالث من ربيع الآخر 1441هـ الذكرى الخامسة للبيعة، وقال الدكتور الوهيبي :”إن عناوين هذه الذكرى، الأمن والاستقرار والإنجاز على المستويات المحلية والإقليمية والدولية”.

ويضيف الوهيبي أن “المملكة تعيش اليوم الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- وكلها فخر بمسيرة العهد الزاهر، الذي شهد نهضة تنموية وحضارية شاملة، امتدت جذورها لعهد المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي وضع حجر أساس توحيد هذا الوطن الغالي، وأكمل أبناؤه من بعده مسيرة التطور والإصلاح والعطاء.”

وقال معاليه :” إن النجاحات التي حققتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي على المستوى العالمي، خلال السنوات الخمس الماضية تحديدًا، كانت بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين، ما انعكس على الإنجازات والمشاريع النوعية في مجالات العمل الشبابي والخيري والتنموي والإنساني”.

ونيابة عن منسوبي الندوة ومجلس أمنائها وفروع مكاتبها الدولية المنتشرة في قارات العالم الست، هنأ معالي الدكتور صالح الوهيبي، خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الخامسة لبيعته الميمونة، حيث استطاع – أيده الله- أن يؤسس لمرحلة تنمويةٍ شاملة ومستدامة، تجسدت في البرامج التنفيذية الثلاثة عشرة المحققة لمستهدفات رؤية 2030 الطموحة، والتي أسهمت في متانة وقوة الاقتصاد الوطني، للوصول إلى المستقبل المزدهر، وتعزيز مكانة ممكلتنا الغالية في الساحة الدولية.