“الهيئة” تحذر من التطرف والإبتزاز في 83 معرضاً بالرياض

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، خلال الربع الأول من هذا العام 14340 منشطاً توعوياً وتوجيهياً ووقائياً.

فقد جاء في تقرير إدارة التوعية والتوجيه بالفرع أن الفرع قام بــ 10943 جولة توعوية ووزع 2098 مادة توعوية من إصدارات الرئاسة العامة، كما بلغ عدد الزيارات 752 زيارة.

وفي مجال الكلمات التوجيهية بلغت 287 كلمة توجيهية، أما في مجال توفير المصليات المتنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات فبلغت 121 موقعاً تمت تغطيتها بالمصلى المتنقل.

وفي مجال المعارض فبلغ عددها 65 معرضاً متنقلاً و18 دائماً؛ نفذت في الكليات والمعاهد والمدارس للبنين والبنات، وتضمنت أركانها ومعروضاتها التحذير من الفكر المتطرف وجرائم المعلوماتية والابتزاز.

واستفاد من هذه البرامج قرابة 662,929 ألف مستفيد في عدة مواقع في منطقة الرياض خلال الربع الأول من هذا العام ١٤٤١هـ.

وفي هذا الصدد أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن هذه الأنشطة والمنجزات تأتي ضمن برامج التوعية والتوجيه في الرئاسة العامة لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن الفكري والتحذير من الفكر المتطرف والجرائم المعلوماتية والقيام بالواجب المناط بأعضاء الهيئة في بذل النصح والإرشاد باللين والرفق وفق الأنظمة والتعليمات.

كما ثمن العسيري ما يلقاه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض من دعم ومساندة من سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن حفظهما الله ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى الأداء في خدمة الدين والوطن.