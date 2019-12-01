الحمدان لاعب السعودية: نسير خطوة بخطوة في خليجي 24 ومباراة عمان القادمة حاسمة

أبدى عبد الله الحمدان لاعب المنتخب السعودي، سعادته الكبيرة بالفوز المهم الذي حققه فريقه على حساب البحرين /2 صفر، يوم أمس السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24)، والمقامة حاليًا في الدوحة.

وأكد الحمدان أن فريقه قدم مباراة كبيرة واستحق الانتصار والنقاط الثلاث.

وكان الحمدان فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما تألق وسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى البحرين ليقوده إلى أول ثلاث نقاط في البطولة .

وعزز المنتخب السعودي بهذا الانتصار حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعدما عوض الخسارة القاسية في الجولة الأولى صفر / 2 أمام الأزرق الكويتي.

وقال الحمد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية بعد المباراة : “الحمد لله على هذا الفوز الرائع والمستوى المميز الذي قدمناه ،فقد كنا عازمين على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعويض الخسارة أمام المنتخب الكويتي وهو ما حدث بالفعل.

وأشار الحمدان إلى أن الخسارة امام الكويت كان لها ظروفها بعدما دخل الفريق منقوصا من عدد كبير من اللاعبين الأساسيين وقال :”في المباراة الثانية كنا أفضل ودخلناها بتركيز أكبر وحصلنا على ثلاث نقاط في غاية الأهمية وان شاء الله القادم أفضل.

وعن المباراة الأخيرة مع عمان والتعامل معها قال :نسير في البطولة خطوة بخطوة، وبالنسبة لمباراة عمان فسنلعبها بكل قوة أيضا من أجل تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي” .