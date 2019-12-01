12 قتيلاً وجريحاً بنهم طفلان بتحطم طائرة أمريكية

أدى تحطم طائرة أمريكية في ولاية ساوث داكوتا الى مقتل 9 اشخاص بينهم طفلان وجرح 3 آخرين، في الوقت الذي كانت فيه السلطات قد حذرت من هبوب عواصف في المنطقة، وفق وسائل اعلام أمريكية.

وتحطمت الطائرة من طراز بيلاتوس بي سي-12 بعد إقلاعها بوقت قصير على بعد ميل من مطار تشامبرلاين، وكان هناك 12 شخصاً على متنها، كما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية.

ونقلت قناة “ان بي سي” عن مكتب المدعي العام في الولاية ان من بين القتلى قبطان الطائرة.

وقال مجلس سلامة النقل الوطني في تغريدة إنه باشر “التحقيق اليوم في حادث تحطم طائرة بيلاتوس بي سي-12 قرب تشامبرلاين”.