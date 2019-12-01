كشف ملامح خطة سيميوني أمام برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن ملامح خطة أتلتيكو مدريد التي قد يبدأ بها مباراة برشلونة، اليوم الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الأسبوع 15 ببطولة الدوري الإسباني.

ذكرت الصحيفة أن تدريب أتلتيكو مدريد الآخير قبل مواجهة برشلونة كشف عن ملامح الخطة التي سيعتمد عليها سيميوني، من أجل اقتناص الثلاث نقاط من كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي.

وأوضحت: “ساؤول سيكون ظهير أيسر في تشكيلة سيميوني ضد البارسا في واندا ميتروبوليتانو، وسيتم التضحية برينان لودي، الذي سوف يبدأ من على مقاعد البدلاء”.

وسيتم تشكيل بقية الخط الدفاعي الذي سيتكون من تريبير، مونتيرو، وهيرموسو، وسيبقى توماس بارتي، وهيريرا، كارتكاز مزدوج، وسيرافقهم كوكي، وآنخيل كوريا.

أما في الجزاء الهجومي، سيكون جواو فيليكس شريكاً لألفارو موراتا، بعدما عاد الفتى البرتغالي الشاب للمشاركة مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.