شاهد التفاصيل: وظائف في القوات الجوية السعودية

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف بالقوات الجوية الملكية السعودية ممثله في هيئة إدارة القوات الجوية / إدارة شؤون المتعاقدين والارتباط لوظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية وهي كالاتي:

أ. وظيفة رقم (۱۳) تحليل نظام الجودة/ هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية.

ب. وظيفة رقم (۸) تحليل نظام الجودة/ هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية.

ج. وظيفة رقم(١٥٣) فني إدارة تموين/ هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية / إدارة التموين المركزي.

د. وظيفة رقم (١٠٤) أخصائي محاسبة إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة.

۲- سوف يتم استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط/هيئة إدارة القوات الجوية اعتبارا من (١٤٤١/٠٤/٠٤هـ) وحتى ( ١٤٤١/٠٤/١٥هـ) ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧) تحويله (٤١٥٠٦- ٤١٥٢٨).

ا. معلومات عن الوظيفة :

أ. موقع الوظيفة : قيادة القوات الجوية

ب . الوحدة : هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية

ج . مسمى الوظيفة : تحليل نظام الجودة

د. تصنيف الوظيفة : فنية

هـ، سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي من (السادس) إلى (الثامن) بعد احتساب الخبرات وبحد أقصى (6) سنوات .

٢. الجنسية : سعودي

٣. المؤهل العلمي أو الفني ( المستوى المطلوب :

أ. المستوى الفني السابع أو التاسع.

٤. التخصص المطلوب ورمز التخصص :

أ. صيانة عانة للطائرات (251×0).

ب ، محركات (252x)

ج . الإلكترونيات (195×0)، (19570).

د . الإلكترونيات (194x).

٥- الخبرات والدورات المطلوبة :

أ. خبرة في صيانة الطائرات لا تقل عن (6) سنوات.

ب . خبرة في رف الجودة والنوعية لا تقل عن (3) سنوات.

ج . دورة وثائق الطائرات.

د . دورة الوزن والتوازن.

ه . دورة مستخدمي نظام (القولد) جزئية الصيانة.

و . دورة تأمين الجودة.

ح . دورة السلامة التعريفية باللغة الإنجليزية.

٦. مهام الوظيفة :

أ. المشاركة في تقييم أسراب صيانة الطائرات بالسواعد الجوية.

ب . متابعة تقرير الجودة والنوعية والرفع بالإجراءات المطلوبة.

ج ، مراجعة تعليمات صيانة الطائرات وأدلة القوات الجوية والرفع بالتعديلات المطلوبة.

د ، تقييم ومراجعة إخفاق المواد والرفع بالإجراءات المطلوبة

1. معلومات عن الوظيفة :

أ. موقع الوظيفة : قيادة القوات الجوية

ب . الوحدة : هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية

ج . مسمى الوظيفة : تحليل نظام الجودة

د. تصنيف الوظيفة : فنية

هـ . سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي من (السادس) إلى (الثامن) بعد احتساب الخبرات وبحد أقصى (6) سنوات .

۲، الجنسية : سعودي

٣. المؤهل العلمي والفني ( المستوى المطلوب :

أ. المستوى الفني السابع أو التاسع.

٤. التخصص المطلوب ورمز التخصص :

أ. صيانة عامة للطائرات (251×0).

ب . محركات (252x).

٥. الخبرات والدورات المطلوبة :

أ. خبرة في صيانة الطائرات لا تقل عن (6) سنوات.

ب. خبرة في إدارة صيانة الطائرات لا تقل عن (3) سنوات.

ج. دورة أنظمة المكتب الفنية.

د . دورة التقييم الامدادي .

ه . دورة مستخدمي نظام (القولد).

و . دورة ضمان الجودة.

ز. دورة السلامة التعريفية باللغة الإنجليزية.

ح, صيانة ومفاهيم نماذج الطائرات.

ط ، دورة الحاسبات الشخصية وتطبيقاتها.

٦. مهام الوظيفة :

أ. المشاركة في تقييم أسراب صيانة الطائرات بالقواعد الجوية.

ب . متابعة تقرير الجودة والنوعية والرفع بالإجراءات المطلوبة.

ج ، مراجعة تعليمات صيانة الطائرات وأدلة القوات الجوية والرفع بالتعديلات المطلوبة.

د . تقييم ومراجعة إخفاق المواد والرفع بالإجراءات المطلوبة.

*الوصف الوظيفي لوظيفة (فني إدارة تموين)

ا. معلومات عن الوظيفة :

أ. موقع الوظيفة : هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية / إدارة التموين المركزي.

ب . مسمى الوظيفة : فني إدارة تموين

ج . تصنيف الوظيفة : فنية

د. سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي من (السادس) إلى (الثامن) بعد احتساب الخبرات ويحد أقصى (6) سنوات .

۲، الجنسية: سعودي

٣. المؤهل العلمي أو المستوى الفني المطلوب :

أ. فني تموين المستوى الفني السابع.

ب. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة وقراءة .

ج . القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي .

٤. رمز التخصص الفني المطلوب : (332×1)

٥. الخبرات والدورات المطلوبة (إن وجدت) :

أ. الخبرة لا تقل عن 5 سنوات بعد المستوى الفني السابع.

ب .إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

ج. دورة تموين تأسيسية.

د .حاصل على دورة الحاسب الآلي الشخصي وتطبيقاته

د. القدرة على التعامل مع وظائف النظام الآلي الأمدادي.

. مهام الوظيفة:

أ. القيام والمتابعة لجميع الإجراءات التموينية الخاصة بقطع غيار الطائرات ومواد

الإصلاح وتحليل التقارير التموينية

ب . تطبيق جميع الإجراءات التموينية للعمل بأقسام إدارة التموين المختلفة

ج . متابعة العقود التموينية والمبيعات العسكرية ومتابعة تنفيذها.

هـ . إعداد ومراجعة التقارير التموينية لاحتياجات التموين .

و . شحن ومتابعة مواد قابلة للإصلاح .

ز. القيام بجميع إجراءات التخزين والصرف للمواد التموينية حسب الأدلة الفنية للقوات الجوية.

ح. القيام بجميع الأعمال التموينية في مجال تخصصه.

١. معلومات عن الوظيفة :

أ. موقع الوظيفة : قيادة القوات الجوية.

ب. الوحدة : إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة.

ج . مسمى الوظيفة : أخصائي محاسبة.

د. رقم الوظيفة: (١٠٤)

ه. سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي (السادس ).

٢. الجنسية : سعودي.

٣. المؤهل العلمي المطلوب : بكالوريوس علوم إدارية.

٤. التخصص المطلوب : محاسبة.

٥. الخبرات والدورات المطلوبة :

أ. الخبرة والإلمام في المحاسبة الحكومية لاتقل عن سنة واحدة فقط).

ب. مهارات في استخدام تطبيقات الحاسب الآلي.

٦. المهام الوظيفية :

أ. المشاركة في إعداد مشروع الميزانية.

ب . متابعة حركة الصرف لبنود الميزانية.

ج. القيام بإعمال وإعداد المناقلات.

د. إعداد المكاتبات الخاصة بالميزانية المناقلات.