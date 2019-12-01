شاهد التفاصيل: وظائف في القوات الجوية السعودية

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف بالقوات الجوية الملكية السعودية ممثله في هيئة إدارة القوات الجوية / إدارة شؤون المتعاقدين والارتباط لوظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية وهي كالاتي:
أ. وظيفة رقم (۱۳) تحليل نظام الجودة/ هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية.
ب. وظيفة رقم (۸) تحليل نظام الجودة/ هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية.
ج. وظيفة رقم(١٥٣) فني إدارة تموين/ هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية / إدارة التموين المركزي.
د. وظيفة رقم (١٠٤) أخصائي محاسبة إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة.
۲- سوف يتم استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط/هيئة إدارة القوات الجوية اعتبارا من (١٤٤١/٠٤/٠٤هـ) وحتى ( ١٤٤١/٠٤/١٥هـ) ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧) تحويله (٤١٥٠٦- ٤١٥٢٨).
ا. معلومات عن الوظيفة :
أ. موقع الوظيفة : قيادة القوات الجوية
ب . الوحدة : هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية
ج . مسمى الوظيفة : تحليل نظام الجودة
د. تصنيف الوظيفة : فنية
هـ، سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي من (السادس) إلى (الثامن) بعد احتساب الخبرات وبحد أقصى (6) سنوات .
٢. الجنسية : سعودي
٣. المؤهل العلمي أو الفني ( المستوى المطلوب :
أ. المستوى الفني السابع أو التاسع.
٤. التخصص المطلوب ورمز التخصص :
أ. صيانة عانة للطائرات (251×0).
ب ، محركات (252x)
ج . الإلكترونيات (195×0)، (19570).
د . الإلكترونيات (194x).
٥- الخبرات والدورات المطلوبة :
أ. خبرة في صيانة الطائرات لا تقل عن (6) سنوات.
ب . خبرة في رف الجودة والنوعية لا تقل عن (3) سنوات.
ج . دورة وثائق الطائرات.
د . دورة الوزن والتوازن.
ه . دورة مستخدمي نظام (القولد) جزئية الصيانة.
و . دورة تأمين الجودة.
ح . دورة السلامة التعريفية باللغة الإنجليزية.
٦. مهام الوظيفة :
أ. المشاركة في تقييم أسراب صيانة الطائرات بالسواعد الجوية.
ب . متابعة تقرير الجودة والنوعية والرفع بالإجراءات المطلوبة.
ج ، مراجعة تعليمات صيانة الطائرات وأدلة القوات الجوية والرفع بالتعديلات المطلوبة.
د ، تقييم ومراجعة إخفاق المواد والرفع بالإجراءات المطلوبة
1. معلومات عن الوظيفة :
أ. موقع الوظيفة : قيادة القوات الجوية
ب . الوحدة : هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية
ج . مسمى الوظيفة : تحليل نظام الجودة
د. تصنيف الوظيفة : فنية
هـ . سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي من (السادس) إلى (الثامن) بعد احتساب الخبرات وبحد أقصى (6) سنوات .
۲، الجنسية : سعودي
٣. المؤهل العلمي والفني ( المستوى المطلوب :
أ. المستوى الفني السابع أو التاسع.
٤. التخصص المطلوب ورمز التخصص :
أ. صيانة عامة للطائرات (251×0).
ب . محركات (252x).
٥. الخبرات والدورات المطلوبة :
أ. خبرة في صيانة الطائرات لا تقل عن (6) سنوات.
ب. خبرة في إدارة صيانة الطائرات لا تقل عن (3) سنوات.
ج. دورة أنظمة المكتب الفنية.
د . دورة التقييم الامدادي .
ه . دورة مستخدمي نظام (القولد).
و . دورة ضمان الجودة.
ز. دورة السلامة التعريفية باللغة الإنجليزية.
ح, صيانة ومفاهيم نماذج الطائرات.
ط ، دورة الحاسبات الشخصية وتطبيقاتها.
٦. مهام الوظيفة :
أ. المشاركة في تقييم أسراب صيانة الطائرات بالقواعد الجوية.
ب . متابعة تقرير الجودة والنوعية والرفع بالإجراءات المطلوبة.
ج ، مراجعة تعليمات صيانة الطائرات وأدلة القوات الجوية والرفع بالتعديلات المطلوبة.
د . تقييم ومراجعة إخفاق المواد والرفع بالإجراءات المطلوبة.
*الوصف الوظيفي لوظيفة (فني إدارة تموين)
ا. معلومات عن الوظيفة :
أ. موقع الوظيفة : هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية / إدارة التموين المركزي.
ب . مسمى الوظيفة : فني إدارة تموين
ج . تصنيف الوظيفة : فنية
د. سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي من (السادس) إلى (الثامن) بعد احتساب الخبرات ويحد أقصى (6) سنوات .
۲، الجنسية: سعودي
٣. المؤهل العلمي أو المستوى الفني المطلوب :
أ. فني تموين المستوى الفني السابع.
ب. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة وقراءة .
ج . القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي .
٤. رمز التخصص الفني المطلوب : (332×1)
٥. الخبرات والدورات المطلوبة (إن وجدت) :
أ. الخبرة لا تقل عن 5 سنوات بعد المستوى الفني السابع.
ب .إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
ج. دورة تموين تأسيسية.
د .حاصل على دورة الحاسب الآلي الشخصي وتطبيقاته
د. القدرة على التعامل مع وظائف النظام الآلي الأمدادي.
. مهام الوظيفة:
أ. القيام والمتابعة لجميع الإجراءات التموينية الخاصة بقطع غيار الطائرات ومواد
الإصلاح وتحليل التقارير التموينية
ب . تطبيق جميع الإجراءات التموينية للعمل بأقسام إدارة التموين المختلفة
ج . متابعة العقود التموينية والمبيعات العسكرية ومتابعة تنفيذها.
هـ . إعداد ومراجعة التقارير التموينية لاحتياجات التموين .
و . شحن ومتابعة مواد قابلة للإصلاح .
ز. القيام بجميع إجراءات التخزين والصرف للمواد التموينية حسب الأدلة الفنية للقوات الجوية.
ح. القيام بجميع الأعمال التموينية في مجال تخصصه.
١. معلومات عن الوظيفة :
أ. موقع الوظيفة : قيادة القوات الجوية.
ب. الوحدة : إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة.
ج . مسمى الوظيفة : أخصائي محاسبة.
د. رقم الوظيفة: (١٠٤)
ه. سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي (السادس ).
٢. الجنسية : سعودي.
٣. المؤهل العلمي المطلوب : بكالوريوس علوم إدارية.
٤. التخصص المطلوب : محاسبة.
٥. الخبرات والدورات المطلوبة :
أ. الخبرة والإلمام في المحاسبة الحكومية لاتقل عن سنة واحدة فقط).
ب. مهارات في استخدام تطبيقات الحاسب الآلي.
٦. المهام الوظيفية :
أ. المشاركة في إعداد مشروع الميزانية.
ب . متابعة حركة الصرف لبنود الميزانية.
ج. القيام بإعمال وإعداد المناقلات.
د. إعداد المكاتبات الخاصة بالميزانية المناقلات.